Nasce un Sorriso Salerno ’92, anche Federica Orchi resta in famiglia: “Voglio vincere con questo club” (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutianche Federica Orchi si candida a diventare una bandiera della Nasce un Sorriso Salerno ’92. L’atleta viterbese sarà ancora tra i punti fermi del roster nella prossima stagione, la sua seconda per intero dopo l’annata a metà del 2020/21. “Se è vero che non c’è due senza tre, magari è la volta buona per la promozione”, dice la giocatrice classe 1997. Carica più che mai, Orchi l’anno scorso ha fatto registrare numeri importanti, con una media di quasi 15 punti a partita (18 quelle giocate). Non vede l’ora di ricominciare: “Potrei iniziare la preparazione anche domani, dipendesse da me! Sono contenta che la società mi abbia confermato, non ho avuto dubbi nel continuare a sposare un progetto che sostengo da un anno e mezzo. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutisi candida a diventare una bandiera dellaun’92. L’atleta viterbese sarà ancora tra i punti fermi del roster nella prossima stagione, la sua seconda per intero dopo l’annata a metà del 2020/21. “Se è vero che non c’è due senza tre, magari è la volta buona per la promozione”, dice la giocatrice classe 1997. Carica più che mai,l’anno scorso ha fatto registrare numeri importanti, con una media di quasi 15 punti a partita (18 quelle giocate). Non vede l’ora di ricominciare: “Potrei iniziare la preparazionedomani, dipendesse da me! Sono contenta che la società mi abbia confermato, non ho avuto dubbi nel continuare a sposare un progetto che sostengo da un anno e mezzo. ...

Pubblicità

salvi_rodolfo : Un filo che si intreccia ogni nodo stretto con maestria dall'uncinetto,nasce una maschera che si pone sul viso non… - lucabirba2 : DEDICATA A TE.... Io non lo so cosa sono per te Come mi consideri Quando pensi a me come mi vedi So soltanto Ch… - ColomboRobi : RT @grande_flagello: Nasce #Zip, la tv della settimana compressa in un tweet! RT se vi strappa un sorriso ?? - youareporacci : RT @Frances63583255: Il sorriso nasce ogni volta che qualcuno ti tocca dolcemente il cuore... Questo sorriso non ha prezzo?? #basciagoni ht… - Tersite66 : RT @grande_flagello: Nasce #Zip, la tv della settimana compressa in un tweet! RT se vi strappa un sorriso ?? -