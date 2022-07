Microplastiche nella carne animale, gli scienziati avvertono: dagli allevamenti al piatto (Di domenica 10 luglio 2022) Per la prima volta è stata segnalata una contaminazione da Microplastiche nella carne di manzo e di maiale, oltre che nel sangue di mucche e maiali degli allevamenti. Gli scienziati della Vrije Universiteit Amsterdam (VUA), nel loro studio sperimentale hanno trovato le particelle in tre quarti dei prodotti a base di carne e latte analizzati e in ogni campione di sangue. Le Microplastiche sono state trovate anche in ogni campione di mangime in granuli analizzato, dimostrando una potenziale e importante fonte di contaminazione. I prodotti alimentari erano sigillati in confezioni di plastica, un’altra possibile via di inquinamento della carne stessa. Le Microplastiche sono state rintracciate anche nell’organismo umanoGli effetti su ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 10 luglio 2022) Per la prima volta è stata segnalata una contaminazione dadi manzo e di maiale, oltre che nel sangue di mucche e maiali degli. Glidella Vrije Universiteit Amsterdam (VUA), nel loro studio sperimentale hanno trovato le particelle in tre quarti dei prodotti a base die latte analizzati e in ogni campione di sangue. Lesono state trovate anche in ogni campione di mangime in granuli analizzato, dimostrando una potenziale e importante fonte di contaminazione. I prodotti alimentari erano sigillati in confezioni di plastica, un’altra possibile via di inquinamento dellastessa. Lesono state rintracciate anche nell’organismo umanoGli effetti su ...

