Luigi Amicone fra anarchia e resurrezione

Sono la giornalista del Corriere della Sera Monica Ricci Sargentini e il vaticanista del Foglio Quotidiano Matteo Matzuzzi i premiati della prima edizione del Premio, che sarà consegnato a Caorle (Ve) al termine dell'evento "Chiamare le cose con il loro nome" , la tre giorni di incontri e dibattiti organizzata da Tempi dal 15 al 17 luglio prossimi ...Un luogo caro anche al nostro, a cui è intitolato il premio che consegneremo a due giornalisti alla fine dell'evento. Sarà anche l'occasione per presentare il libro, l'... Quello che non sono riuscito a spiegarmi di Luigi Amicone, il nostro luigino Verrà presentato il volume in onore del fondatore, "Luigi Amicone, l’anarcoresurrezionalista": una raccolta di testi scelti tra gli articoli scritti ...[SOLO PER ABBONATI] In preparazione alla raccolta di scritti del fondatore di Tempi, me lo sono riletto tutto: 40-50 mila pagine non sono bastate a rendermi ragione del suo portentoso permanere nel te ...