Liverpool, Klopp sull’addio di Mané: «Fatto tutto alla luce del sole, mi è piaciuto» (Di domenica 10 luglio 2022) L’allenatore del Liverpool Klopp ha parlato dell’addio ai Reds di Mané, volato in Germania al Bayern Monaco Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ai canali ufficiali del club inglese ha parlato dell’addio ai Reds di Sadio Mané, trasferitosi al Bayern Monaco. ADDIO MANE – «Sadio, cosa posso dire di Sadio? Che giocatore, di livello mondiale. Mi è piaciuto come è stato gestito il suo addio, perché è stata una cosa totalmente alla luce del sole. Sapevamo che voleva andarsene, ce lo aveva detto. È venuto il suo agente e ci ha spiegato che voleva lasciare il Liverpool, trovare un nuovo club e una nuova sfida». LEGGENDA REDS – «È una leggenda del Liverpool, uno dei migliori ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) L’allenatore delha parlato dell’addio ai Reds di, volato in Germania al Bayern Monaco Jurgen, allenatore del, ai canali ufficiali del club inglese ha parlato dell’addio ai Reds di Sadio, trasferitosi al Bayern Monaco. ADDIO MANE – «Sadio, cosa posso dire di Sadio? Che giocatore, di livello mondiale. Mi ècome è stato gestito il suo addio, perché è stata una cosa totalmentedel. Sapevamo che voleva andarsene, ce lo aveva detto. È venuto il suo agente e ci ha spiegato che voleva lasciare il, trovare un nuovo club e una nuova sfida». LEGGENDA REDS – «È una leggenda del, uno dei migliori ...

