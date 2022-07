(Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:04 PATTINAGGIO VELOCITA’ SU STRADA – Si comincia con il segmento femminile nelledei 100 m. 11.37 secondi per la statunitense foster 17:02 SOFTBALL – Cominciata la disputa tra Messico e Giappone 17:01 PATTINAGGIO VELOCITA’ SU STRADA – Asjaparteciperà alle quinta heat 16:58 TIRO CON L’ARCO – Partite finalmente le qualificazioni di ricurvo (distanza sconosciuta) maschile e femminile 16:55 PATTINAGGIO VELOCITA’ SU STRADA – Sale la tensione in casa Italia! Acominceranno le qualificazioni dei 100 metri su strada, cona caccia ancora di soddisfazioni 16:54 HOCKEY IN LINE – Poker della Francia! Adesso è 4-1 sul Canada 16:53 FITSBALL: sta per partire la sfida tra Svizzera e Stati ...

15:59 BOWLING - Sta per partire lo scontro tra Salvatore Polizzotto e il canadese Darren Alexander. In paio un posto per i quarti di finale 15:55 HOCKEY IN LINE - Rimanendo sulle rotelle, partirà alle ...Raccolte di vinili o cd che, però, avranno dovuto accogliere anche l'album "around the" , pubblicato in ottobre 2020, balzato al primo posto delle classifiche di vendita mondiali, decima ... LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Bramante bronzo nello speed skating, cade Polizzotto nel Bowling, a breve qualifiche per Varani e Marsili Foto: Flikr World Games free editorial use Si partirà dalle 16 italiane (le 9 locali) in quel di Birmingham (Alabama, Stati Uniti), buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale con aggiornam ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 02.00 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, appuntuntamento ...