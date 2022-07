L’Isola dei Famosi, un’ex naufraga si è sposata in gran segreto! (Di domenica 10 luglio 2022) È convolata a nozze una nota naufraga della settima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Simona Ventura è vinta da Daniele Battaglia. Stiamo parlando della modella e attrice di origini serbe Nina Senicar. L’ex concorrente del game show vive da diversi anni negli Stati Uniti, dove si sta dedicando alla recitazione. A Los Angeles ha conosciuto l’attore Jay Ellis, dal quale ha avuto una bimba, la piccola Nora Grace, nata nel 2019. La notizia del matrimonio, che si è svolto in gran segreto in un castello in Toscana, è stata resa nota da The Pipol: L’hanno tenuto segreto. Non volevano parlare del matrimonio in pubblico prima che si svolgesse. La cerimonia si è svolta ieri e il sole di Firenze è servito per festeggiare nel migliore dei modi. Nina Senicar, dopo il successo ottenuto in Italia è una lunga relazione con ... Leggi su isaechia (Di domenica 10 luglio 2022) È convolata a nozze una notadella settima edizione dedei, condotta da Simona Ventura è vinta da Daniele Battaglia. Stiamo parlando della modella e attrice di origini serbe Nina Senicar. L’ex concorrente del game show vive da diversi anni negli Stati Uniti, dove si sta dedicando alla recitazione. A Los Angeles ha conosciuto l’attore Jay Ellis, dal quale ha avuto una bimba, la piccola Nora Grace, nata nel 2019. La notizia del matrimonio, che si è svolto insegreto in un castello in Toscana, è stata resa nota da The Pipol: L’hanno tenuto segreto. Non volevano parlare del matrimonio in pubblico prima che si svolgesse. La cerimonia si è svolta ieri e il sole di Firenze è servito per festeggiare nel migliore dei modi. Nina Senicar, dopo il successo ottenuto in Italia è una lunga relazione con ...

