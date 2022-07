Lampedusa | 2mila migranti stipati come bestie - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

cesarebrogi1 : Lampedusa, 2mila migranti stipati come bestie - Cronaca - - guernica_70 : RT @fanpage: Nell’hotspot di Lampedusa ci sono più di 2mila migranti ammassati e il deputato del PD Erasmo Palazzotto denuncia che sono cos… - JoanaAMorais : RT @fanpage: Nell’hotspot di Lampedusa ci sono più di 2mila migranti ammassati e il deputato del PD Erasmo Palazzotto denuncia che sono cos… - Frankf1842 : RT @fanpage: Nell’hotspot di Lampedusa ci sono più di 2mila migranti ammassati e il deputato del PD Erasmo Palazzotto denuncia che sono cos… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Nell’hotspot di Lampedusa ci sono più di 2mila migranti ammassati e il deputato del PD Erasmo Palazzotto denuncia che sono cos… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

No, è che, l'isola dell'accoglienza, la frontiera tra i continenti, torna di colpo a essere una prigione per i disperati estratti vivi dal buco nero del mar Mediterraneo. " Sbarchi senza ...... in questi giorni in cui il numero è stato abbondantemente superato con quota prossima a, si ...le prossime ore e le polemiche dell'ex sindaco Totò Martello La nave San Marco tornerà a... Lampedusa, 2mila migranti stipati come bestie Rifiuti ovunque, giacigli improvvisati, servizi igienici intasati nell'hotspot. L’indignazione dell’ex sindaca: "Potrebbe essere Libia. invece è Italia" ...Nonostante la nave San Marco della Marina militare abbia portato via 600 ospiti, la situazione resta grave. Da domenica notte le condizioni del mare miglioreranno e potrebbero esserci nuovi sbarchi ...