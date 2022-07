Italia femminile, il messaggio del c.t. Mancini: «Un grosso in bocca al lupo» (Di domenica 10 luglio 2022) L’Italia femminile farà l’esordio questa sera contro la Francia a Euro 2022. È arrivato anche il messaggio di Mancini per le Azzurre Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, tramite un post su Twitter ha fatto l’in bocca al lupo all’Italia femminile in vista dell’esordio di questa sera a Euro 2022 contro la Francia. IL messaggio – «Un grosso in bocca al lupo alle ragazze azzurre di Milena Bertolini che questa sera cominciano l’avventura degli Europei in Inghilterra». Un grosso in bocca al lupo alle ragazze @AzzurreFIGC di Milena Bertolini che questa sera cominciano l'avventura degli Europei in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) L’farà l’esordio questa sera contro la Francia a Euro 2022. È arrivato anche ildiper le Azzurre Roberto, commissario tecnico della Nazionale, tramite un post su Twitter ha fatto l’inalall’in vista dell’esordio di questa sera a Euro 2022 contro la Francia. IL– «Uninalalle ragazze azzurre di Milena Bertolini che questa sera cominciano l’avventura degli Europei in Inghilterra». Uninalalle ragazze @AzzurreFIGC di Milena Bertolini che questa sera cominciano l'avventura degli Europei in ...

