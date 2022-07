(Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Le contorsioni del M5S suldiventano ogni giorno di più materia per psichiatri. Quando il ministroafferma che nel voto dial Senato il M5S potrebbe uscire dall'aula, forse non si rende conto di aver detto chelaa se. Se così stanno le cose,, e con lui gli altri esponenti pentastellati nel, devono dimettersi un minuto dopo essere usciti dall'aula. Altrimenti saranno sommersi dai buu e grasse risate lungo tutto lo Stivale". Così Osvaldodi Azione.

Governo: Napoli, 'Patuanelli nega fiducia a se' stesso Si dimetta' Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Le contorsioni del M5S sul governo diventano ogni giorno di più materia per psichiatri. Quando il ministro Patuanelli afferma che nel voto di fiducia al Senato il M5S potr ...Sanità, trasporti, ambiente, lavoro, povertà: milioni di persone tenute ai margini e nessuno che si preoccupi di dare loro voce e rappresentanza ...