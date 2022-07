Gazzetta: Koulibaly non è tipo da mettersi all’asta, può rimanere a scadenza per rispetto di Napoli (Di domenica 10 luglio 2022) La Gazzetta riporta le parole di Giuntoli su Koulibaly, l’offerta da 6 milioni netti l’anno per cinque anni. E scrive: La Juve da parte sua aveva prefigurato un triennale da oltre 8 milioni netti a stagione. Ma non è tipo da mettersi all’asta, l’uomo Koulibaly, piuttosto sta riflettendo se fra Barcellona o Chelsea nel suo futuro c’è lo stimolo per una nuova esperienza. Al momento resta sempre la possibilità che vada a scadenza, per rispetto della città, ma fra un anno vorrà decidere il suo futuro altrove. Queste le parole di Giuntoli ieri in conferenza stampa: Per Koulibaly non sono arrivate offerte speciali da nessun club, ma non nego che stiamo parlando sempre con lui. Il presidente gli ha offerto 6 milioni per 5 anni, netti, senza ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) Lariporta le parole di Giuntoli su, l’offerta da 6 milioni netti l’anno per cinque anni. E scrive: La Juve da parte sua aveva prefigurato un triennale da oltre 8 milioni netti a stagione. Ma non èda, l’uomo, piuttosto sta riflettendo se fra Barcellona o Chelsea nel suo futuro c’è lo stimolo per una nuova esperienza. Al momento resta sempre la possibilità che vada a, perdella città, ma fra un anno vorrà decidere il suo futuro altrove. Queste le parole di Giuntoli ieri in conferenza stampa: Pernon sono arrivate offerte speciali da nessun club, ma non nego che stiamo parlando sempre con lui. Il presidente gli ha offerto 6 milioni per 5 anni, netti, senza ...

