Gas: Domani chiude Nord Stream 1 per 10 giorni. Ue in Allarme (Di domenica 10 luglio 2022) Il Canada restituirà alla Germania, dopo averla riparata, una turbina del gasdotto che consentirà di accelerare il flusso. I difetti delle turbine sarebbe infatti la causa del blocco del gas di dieci ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 luglio 2022) Il Canada restituirà alla Germania, dopo averla riparata, una turbina del gasdotto che consentirà di accelerare il flusso. I difetti delle turbine sarebbe infatti la causa del blocco del gas di dieci ...

Pubblicità

fffitalia : Draghi su #Marmolada: 'Prendere provvedimenti per rendere minima o nulla la possibilità di altri eventi del genere'… - Greenpeace_ITA : Domani l'Ue decide sulla #tassonomia: le ripetute crisi economiche e l'#emergenzaclimatica che i combustibili fossi… - ezio14199935 : RT @arrigoni_paolo: Da domani chiude il #NorthStream. Ufficialmente per 10 giorni per manutenzione, ma si teme che la russa #Gazprom blocch… - Nat_Casatelli : RT @ilmanifesto: FREDDO E FUOCO #ilmanifesto #laprima Gas e grano alle stelle. In Ucraina bruciano i campi e i silos. L’inverno senza fo… - loscornetteros : 'Domani 11 luglio la Russia chiuderà il gasdotto Nord Stream 1 (la più grande infrastruttura d'importazione di gas… -