F1, GP Austria: Charles Leclerc vince da campione! Super Ferrari, ma va a fuoco il motore di Sainz (Di domenica 10 luglio 2022) Cielo velato su Spielberg alla partenza del Gran Premio d'Austria di Formula Uno, dunque temperatura dell'asfalto più bassa rispetto alle qualifiche del venerdì e alla sprint di ieri. Nessuna sorpresa quando vengono levate le termocoperte, quasi tutti cominciano con mescola media. Vettel e Alonso, costretti a partire dalle retrovie, optano invece per gomma dura, così come Zhou e Tsunoda. Allo spegnimento dei semafori Verstappen rimane al comando davanti a Leclerc, mentre più indietro si genera una bagarre fra Sainz, Russell e Perez. Il britannico e il messicano si toccano allo Schlossgold. La Mercedes prosegue indisturbata, mentre Checo finisce nella ghiaia. Riparte, ma ultimo e staccatissimo. Successivamente, ormai doppiato, si ritirerà. L'inglese riceve invece una penalità di 5 secondi. Ben presto le posizioni si sgranano. In testa ...

