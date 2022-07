Esplosioni e fiamme a Centocelle, in fuga dai palazzi: dramma a Roma (Di domenica 10 luglio 2022) Nube di fumo nero, Esplosioni, residenti evacuati, inviti a chiudere finestre e indossare mascherine. Non c'è pace sul fronte incendi nella Capitale. A bruciare questo pomeriggio alcuni autodemolitori nella zona est della città, proprio accanto al parco archeologico di Centocelle. Complice il vento che dai ieri soffia dalla città, con il passare delle ore le fiamme si sono estese dall'area verde alla zona di Torre Spaccata. Quattro le palazzine evacuate per precauzione in via Fadda, dopo che il fuoco ha sfiorato la tenda esterna di un balcone. Paura tra gli abitanti del quartiere, ma per fortuna nessun ferito. "Abbiamo sentito dei botti incredibili, volavano palle di fuoco e qualcuna ha raggiunto anche il mio circolo", ha raccontato Roberto, titolare del circolo sportivo sulla via Palmiro Togliatti, a dieci metri dal ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) Nube di fumo nero,, residenti evacuati, inviti a chiudere finestre e indossare mascherine. Non c'è pace sul fronte incendi nella Capitale. A bruciare questo pomeriggio alcuni autodemolitori nella zona est della città, proprio accanto al parco archeologico di. Complice il vento che dai ieri soffia dalla città, con il passare delle ore lesi sono estese dall'area verde alla zona di Torre Spaccata. Quattro lene evacuate per precauzione in via Fadda, dopo che il fuoco ha sfiorato la tenda esterna di un balcone. Paura tra gli abitanti del quartiere, ma per fortuna nessun ferito. "Abbiamo sentito dei botti incredibili, volavano palle di fuoco e qualcuna ha raggiunto anche il mio circolo", ha raccontato Roberto, titolare del circolo sportivo sulla via Palmiro Togliatti, a dieci metri dal ...

Agenzia_Ansa : Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle 'esplosioni' provenire dal vasto incendio che sta inter… - repubblica : Incendio a Roma, enorme nube di fumo sulla citta'. Forti esplosioni, in fiamme diversi autodemolitori. La diretta - tempoweb : #incendioroma Esplosioni e fiamme a #Centocelle: in fuga dai palazzi, dramma nella Capitale #10luglio… - zehdeabreu : RT @4ZampeNews: Incendio a Roma, fiamme e allarme in città I video - 4ZampeNews : Incendio a Roma, fiamme e allarme in città I video -