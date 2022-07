"Dove crolla, quanti deputati perde": sondaggio-Ghisleri, la morte di Conte e M5s (Di domenica 10 luglio 2022) Cosa succederebbe se si andasse a votare adesso? La risposta viene data da Alessandra Ghisleri col suo sondaggio pubblicato su La Stampa. La direttrice di Euromedia Research fa sapere che a uscirne male sarebbero soprattutto i 5 Stelle di Giuseppe Conte, che dal 2018 a oggi hanno perso una quantità spropositata di voti. La sondaggista parla di vera e propria emorragia per il Movimento che, se si andasse alle urne oggi, "perderebbe ben 257 deputati rispetto alle precedenti elezioni", quelle in cui hanno trionfato con oltre il 32% dei consensi. A penalizzare i grillini, così come tutte le altre forze politiche, è anche il taglio dei parlamentari, fortemente voluto dal M5s. Stando al sondaggio, il partito di Conte è fermo all'11,3% dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Cosa succederebbe se si andasse a votare adesso? La risposta viene data da Alessandracol suopubblicato su La Stampa. La direttrice di Euromedia Research fa sapere che a uscirne male sarebbero soprattutto i 5 Stelle di Giuseppe, che dal 2018 a oggi hanno perso unatà spropositata di voti. La sondaggista parla di vera e propria emorragia per il Movimento che, se si andasse alle urne oggi, "rebbe ben 257rispetto alle precedenti elezioni", quelle in cui hanno trionfato con oltre il 32% dei consensi. A penalizzare i grillini, così come tutte le altre forze politiche, è anche il taglio dei parlamentari, fortemente voluto dal M5s. Stando al, il partito diè fermo all'11,3% dei ...

