Così i Maneskin incantano la Roma in fiamme dell'estate 2022 (Di domenica 10 luglio 2022) Era il grande ritorno a Roma per i Maneskin da quando sono esplosi sul palcoscenico internazionale dell'Eurovision 2021 , e infatti la loro esibizione al Circo Massimo sabato 9 luglio si è aperta ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) Era il grande ritorno aper ida quando sono esplosi sul palcoscenico internazionale'Eurovision 2021 , e infatti la loro esibizione al Circo Massimo sabato 9 luglio si è aperta ...

Pubblicità

fanpage : BENTORNATI A CASA RAGAZZI ?? “Ciao Roma”. Hanno aperto così i #Maneskin l’attesissimo concerto al Circo Massimo. - LucaMapo18 : @AmbrifiRiccardo @Agenzia_Ansa Mica come i Mötley Crue, i Poison, gli Europe, i Judas Priest, i Muse, i Queen... Lo… - frances88451672 : RT @antonellaelisa7: Esigevano di stare con gente in possesso del GREENCAZZ anche per andare in bagno.Ora si affogano di gente al concerto… - antonellaelisa7 : Esigevano di stare con gente in possesso del GREENCAZZ anche per andare in bagno.Ora si affogano di gente al concer… - grandesso63 : Ma come è andato il concerto dei #maneskin? Questo gruppo mi piace più per quello che (forse) rappresenta (diversi… -