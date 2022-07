Big Show: “Bello apparire di nuovo in WWE, ma vogliamo ancora prenderli a calci nel culo” (Di domenica 10 luglio 2022) John Cena ha fatto il suo ritorno a Raw per celebrare le due decadi in WWE, e la compagnia ha mandato in onda dei videomessaggi preregistrati di Superstar odierne e non. Tra questi, le star della AEW Paul Wight (Big Show), Chris Jericho e Bryan Danielson (Daniel Bryan) hanno mandato i loro saluti a Cena, ovviamente venendo chiamati con i nomi che avevano a Stamford. La WWE ha contattato Tony Khan per ottenere il permesso di utilizzarli per i video, e Khan ha dato il via libera. Uno scambio molto cortese, ma che non distoglie entrambe le federazioni dai propri obiettivi. Bello tutto, ma… Parlando con Riju Dasgupta, Paul Wight ha parlato della sua apparizione a Raw. L’ex World Heavyweight Champion ha detto chiaramente che vuole che la AEW vinca la guerra dei ratings con la WWE: “È stata una bella situazione e sono contento che la WWE mi ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 10 luglio 2022) John Cena ha fatto il suo ritorno a Raw per celebrare le due decadi in WWE, e la compagnia ha mandato in onda dei videomessaggi preregistrati di Superstar odierne e non. Tra questi, le star della AEW Paul Wight (Big), Chris Jericho e Bryan Danielson (Daniel Bryan) hanno mandato i loro saluti a Cena, ovviamente venendo chiamati con i nomi che avevano a Stamford. La WWE ha contattato Tony Khan per ottenere il permesso di utilizzarli per i video, e Khan ha dato il via libera. Uno scambio molto cortese, ma che non distoglie entrambe le federazioni dai propri obiettivi.tutto, ma… Parlando con Riju Dasgupta, Paul Wight ha parlato della sua apparizione a Raw. L’ex World Heavyweight Champion ha detto chiaramente che vuole che la AEW vinca la guerra dei ratings con la WWE: “È stata una bella situazione e sono contento che la WWE mi ...

