Angelus 10 luglio dalla Parabola del “Buon Samaritano” all’attenzione verso i paesi in difficoltà

(Di domenica 10 luglio 2022) In occasione dell’di domenica 10, Papa Francesco incentra la sua riflessione sulla compassionei più deboli. Partendodel, il Santo Padre esorta tutti a “toccare e vedere” gli altri con cura e amore. Un messaggio di vicinanza particolare, inoltre, a tutti i popoli che soffrono a partire dalle terre di Libia, Sri Lanka e Ucraina. La riflessione che precede l’di domenica 10si incentra sulla compassione. Il Santo Padre chiede a ciascun fedele di sentirsi ispirato da questo sentimento che Dio, per primo, prova per ogni nostro problema. Un’esortazione alla vicinanza reale e concretachi soffre e lancia la sua richiesta d’aiuto. @Credits AnsaLe parole ...

L'appello al termine dell'Angelus dopo l'assalto di ieri al palazzo presidenziale e l'annuncio delle dimissioni di Rajapaksa. Nella ..."Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino, quotidianamente tormentato dai brutali attacchi di cui fa le spese la gente comune. Prego per tutte le famiglie, specialmente per le vittime, i feriti, i m ...