Ai Piedi dell’Etna | il programma 2022 della rassegna musicale

(Di domenica 10 luglio 2022) ZAFFERANA ETNEA – Questa estate la musica dal vivo risuona Ai. È il nomedi spettacoli organizzata dalla cooperativa Olimpo in collaborazione con il Comune di Zafferana Etnea (CT). “La musica deve toccare le emozioni prima, e l’intelletto poi”. E di emozioni, come recita l’adagio di Maurice Ravel, se ne vivranno tantissime… Ai. Dal 18 luglio al 22 agosto, sei appuntamenti stellari in un cartellone che brilla di artisti di fama nazionale e internazionale. In scena “Il cinema di Ennio” (omaggio al Maestro Morricone) con l’Orchestra giovanile e Coro dell’Istituto“Vincenzo Bellini” di Catania con una importante presenza di centocinquanta elementi, suddivisi in ottanta orchestrali (tra archi, fiati, percussione, arpa, ...