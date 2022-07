Aggressione dopo la discoteca, tre feriti a Napoli (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTre giovani sono rimasti feriti la scorsa notte e medicati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Secondo quanto hanno dichiarato ai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli i tre, tutti di Acerra, avrebbero discusso con alcuni sconosciuti in un locale di Coroglio e all’uscita sarebbero stati presi a calci e pugni. Una delle vittime, un 27enne, ha riportato varie contusioni a una frattura al naso, con prognosi di tre settimane. Gli altri due sono stati ritenuti guaribili in cinque giorni. Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Bagnoli per chiarire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTre giovani sono rimastila scorsa notte e medicati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Secondo quanto hanno dichiarato ai carabinieri del nucleo radiomobile dii tre, tutti di Acerra, avrebbero discusso con alcuni sconosciuti in un locale di Coroglio e all’uscita sarebbero stati presi a calci e pugni. Una delle vittime, un 27enne, ha riportato varie contusioni a una frattura al naso, con prognosi di tre settimane. Gli altri due sono stati ritenuti guaribili in cinque giorni. Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Bagnoli per chiarire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

