(Di sabato 9 luglio 2022) Il centro può contenerne 300 e per sole 48 ore. La rabbia dell’ex sindaca Giusi Nicolini. L'Oim: "Gestibili i numeri degli sbarchi, ma senza le Ong il 40% arriva sull’isola”. Oggi al via i primi 600 trasferimenti disposti dal Viminale

Pubblicità

repubblica : Vergogna a Lampedusa, duemila migranti ammassati tra i rifiuti [di Alessandra Ziniti] - Marilenapas : RT @repubblica: Vergogna a Lampedusa, duemila migranti ammassati tra i rifiuti [di Alessandra Ziniti] - SorryNs : RT @gabrillasarti2: Chiudere Lampedusa , vergogna importare africani senza quarantene , senza igiene, senza obbligo vaccini , li mantessero… - gipsy1966 : RT @repubblica: Vergogna a Lampedusa, duemila migranti ammassati tra i rifiuti [di Alessandra Ziniti] - terry57 : RT @ChiodiDonatella: #CLANDESTINI: #LAMPEDUSA SCOPPIA, IL #SINDACO CHIEDE #AIUTO, MA LA #LAMORGESE C'HA DA FA' 'Non è disponibile prima de… -

...diha circa 300 posti disponibili e, al momento, conta già quasi 1.900 migranti irregolari ammassati tra rifiuti e sporcizia. Una situazione aberrante e insostenibile. Unadi ...I giovani medici che cercano di visitare almeno i bambini appena sbarcati schiacciano blatte a raffica. Fuori, a contendersi la rara ombra degli alberi, centinaia di persone cercano di riposare su ...LAMPEDUSA – Nell’hotspot di Lampedusa ci sono piu’ di 2 mila persone. Le condizioni nella struttura “sono inaccettabili, ancora di piu’ per le persone vulnerabili”. Lo denuncia Mediterranean Hope, pro ...Sono in contatto costante con la Prefettura di Agrigento e con il ministero dell’Interno che hanno manifestato la massima collaborazione. In serata all’hotspot di Lampedusa è arrivato il direttore cen ...