(Di sabato 9 luglio 2022) “Nemmeno un’offerta. La Rai non partecipa all’aggiudicazione dei diritti triennali dellaA die perde così l’ennesimo pezzetto della propria proposta sportiva”. Inizia così il duro comunicato rilasciato da Esecutivo, Cdr Rai Sport e Fiduciario Rai Sport Milano, in seguito alla decisione della Rai di non partecipare alla gara per i diritti Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Media #Notizie Usigrai: «Niente Serie A di basket: si toglie altro mattone»: “Nemmeno un’offerta. La Rai non parte… - CalcioFinanza : Il sindacato dei giornalisti #Rai attacca la tv pubblica: «Niente offerta per la Serie A di basket: si perde altro… - Sir_SamWise : @machedavero @BeppeGiulietti @visionaria_io @_Nico_Piro_ @Artventuno @FnsiSocial @USIGRai @vditrapani @Tg3web… - MariaSemeraro19 : @WILCHE91 @_Nico_Piro_ @Marco_Bello1 @BeppeGiulietti @Artventuno @FnsiSocial @USIGRai @vditrapani @Tg3web… - abiraghi : @BeppeGiulietti @_Nico_Piro_ @Artventuno @FnsiSocial @USIGRai @vditrapani @Tg3web @Raiofficialnews @ODG_CNOG… -

Agenzia askanews

"Tre milioni - aveva detto nel 2018 in un'intervista al Corriere della Sera - sonorispetto ... non convince la Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine dei Giornalisti e l'...'Per 20 anni ho ripetuto che lui non c'entravacon quella storia in tutte le aule di ... La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine dei Giornalisti e l', con l'avvocato ... Ucciso a Mogadiscio il somalo assolto (dopo anni di carcere) per l'omicidio di Ilaria Alpi Per il sindacato dei giornalisti, la scelta dell'ex direttore dell'Espresso non allarga "la platea di voci" in Rai ...