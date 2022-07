Una Vita, anticipazioni 10 luglio 2022: i timori di Ignacio (Di sabato 9 luglio 2022) Ignacio riceverà una lettera che lo metterà in grande agitazione. Il medico, nel corso della puntata Una Vita in onda il 10 luglio 2022, riceverà una missiva da parte della sua amante ed avrà il timore che Alodia possa vederla e scoprire così il suo tradimento. Nel frattempo, Ramon rivela agli amici di essere l'autore dell'articolo che è sulla bocca di tutti. Una Vita puntata 10 luglio 2022: Ramon svela agli amici di aver scritto lui l'articolo pubblicato Noticiero Español Ramon ha scritto un articolo dai toni molto duri contro gli anarchici e lo ha pubblicato sul Noticiero Español con lo pseudonimo di Mister X. L'articolo è stato letto da molte persone e nel quartiere è diventato oggetto di pettegolezzi dei vicini, i quali non riuscivano a credere ai loro occhi e ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 9 luglio 2022)riceverà una lettera che lo metterà in grande agitazione. Il medico, nel corso della puntata Unain onda il 10, riceverà una missiva da parte della sua amante ed avrà il timore che Alodia possa vederla e scoprire così il suo tradimento. Nel frattempo, Ramon rivela agli amici di essere l'autore dell'articolo che è sulla bocca di tutti. Unapuntata 10: Ramon svela agli amici di aver scritto lui l'articolo pubblicato Noticiero Español Ramon ha scritto un articolo dai toni molto duri contro gli anarchici e lo ha pubblicato sul Noticiero Español con lo pseudonimo di Mister X. L'articolo è stato letto da molte persone e nel quartiere è diventato oggetto di pettegolezzi dei vicini, i quali non riuscivano a credere ai loro occhi e ...

