Ultime Notizie – Troppi boati dagli aerei in esercitazione, cambiare rotte (Di sabato 9 luglio 2022) Gli aerei dell’Aeronautica, durante le esercitazioni nella zona dell’alto Tirreno cosentino, spesso infrangono il muro del suono, creando il cosiddetto boato sonico, che crea “grande preoccupazione tra la cittadinanza”. Meglio allora cercare rotte alternative in “territori scarsamente abitati e urbanizzati”. A chiederlo, in un’interrogazione al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il senatore della Lega Fausto De Angelis. “Negli ultimi 5 anni, secondo varie testimonianze, gli episodi relativi a velivoli dell’Aeronautica militare che hanno infranto il muro del suono nella zona dell’alto Tirreno cosentino -scrive l’esponente del Carroccio- sono diverse decine”, episodi che “generano un fenomeno chiamato boato sonico. Come denunciato varie volte anche dagli abitanti della piana di Sibari e del golfo di Corigliano (Cosenza), ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Glidell’Aeronautica, durante le esercitazioni nella zona dell’alto Tirreno cosentino, spesso infrangono il muro del suono, creando il cosiddetto boato sonico, che crea “grande preoccupazione tra la cittadinanza”. Meglio allora cercarealternative in “territori scarsamente abitati e urbanizzati”. A chiederlo, in un’interrogazione al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il senatore della Lega Fausto De Angelis. “Negli ultimi 5 anni, secondo varie testimonianze, gli episodi relativi a velivoli dell’Aeronautica militare che hanno infranto il muro del suono nella zona dell’alto Tirreno cosentino -scrive l’esponente del Carroccio- sono diverse decine”, episodi che “generano un fenomeno chiamato boato sonico. Come denunciato varie volte ancheabitanti della piana di Sibari e del golfo di Corigliano (Cosenza), ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Monza, Sassuolo, Barcellona e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - sole24ore : ?? Secondo l'Ambasciata russa negli Usa, gli americani vogliono prolungare il conflitto in Ucraina:… - RobbyDreamer : ULTIME NOTIZIE Emerge un filmato che si dice riguardi il presidente Rajapakse in fuga dallo Sri Lanka a bordo di u… - TuttoSuMilano : IL TITOLO DI MIGLIOR MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE VA A TRE STUDENTESSE DI MILANO - -