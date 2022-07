Stresa | una 20enne denuncia | Stuprata in spiaggia dai miei amici | anche una ragazza

Pubblicità

commenta Uno stupro di gruppo in riva al Lago Maggiore a, in Piemonte: la denuncia arriva daragazza di 20 anni, che ha detto di essere stata aggredita da un gruppo di amici, tutti suoi coetanei, residenti in zona. I carabinieri indagano sul ...Ha impiegato due giorni a mettere insieme i ricordi, un po' sbiaditi, e a vincere le paure perdenuncia che - sapeva - avrebbe fatto rumore. Soprattutto incittadina piccola comeragazza ventenne la mattina di lunedì 27 giugno si è presentata ai carabinieri convinta del passo che stava per fare: denunciare per stupro gli amici con cui aveva trascorsolunga ... Stresa "stuprata dal branco dopo una serata alcolica". Nel gruppo ci sarebbe anche un'amica Una serata alcolica, terminata con uno stupro di gruppo. Questo quanto denunciato da una giovane di Stresa, località sul Lago Maggiore. Dopo aver chiesto aiuto al pronto soccorso, la ragazza si è pres ...Uno stupro di gruppo in riva al Lago Maggiore a Stresa, in Piemonte: la denuncia arriva da una ragazza di 20 anni, che ha detto di essere stata aggredita da un gruppo di amici, tutti suoi coetanei, re ...