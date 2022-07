Spal, UFFICIALE: Vicari ceduto al Bari (Di sabato 9 luglio 2022) Francesco Vicari lascia la Spal dopo sei stagioni, il difensore passa al Bari: S.P.A.L. comunica di aver ceduto a titolo definitivo al SSC Ba... Leggi su calciomercato (Di sabato 9 luglio 2022) Francescolascia ladopo sei stagioni, il difensore passa al: S.P.A.L. comunica di avera titolo definitivo al SSC Ba...

Pubblicità

tcm24com : Ufficiale: ecco la nuova area sportiva della SPAL #spal - sportli26181512 : Spal, UFFICIALE: Vicari ceduto al Bari: Francesco Vicari lascia la Spal dopo sei stagioni, il difensore passa al Ba… - tcm24com : Bari, ufficiale l'arrivo in difesa di Vicari #Bari #Vicari #Spal - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato dirigenti #SerieB #Spal Armando Ortoli nuovo Direttore Sportivo Mario Donatelli responsabile d… - TheLazioZone : @Jos58623444 Non è ancora ufficiale, manca ancora qualcosa. Come Maistro alla Spal (visite lunedì) -