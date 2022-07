Sara Creta, un documentario dall’inferno libico (Di sabato 9 luglio 2022) L’attesa a tratti senza fine dei migranti rinchiusi nei centri di detenzione in Libia, si è palesata durante la serata di ieri a Roma nella rassegna «Il Cinema In Piazza» L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 luglio 2022) L’attesa a tratti senza fine dei migranti rinchiusi nei centri di detenzione in Libia, si è palesata durante la serata di ieri a Roma nella rassegna «Il Cinema In Piazza» L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Sara___Magic : @DIAVOLE13994496 La scena della creta di ghost?? - _PuntoZip_ : IL CINEMA IN PIAZZA: stasera l’incontro con la regista SARA CRETA che presenta “Lybia: no escape from hell” - Think_movies : Il Cinema in Piazza: domani sera la regista Sara Creta che presenta “Lybia: no escape from hell” a Piazza San Cosim… - louisethertmaid : RT @alicya_queen: Ancor prima che tu possa rendertene conto.. La tua mente sarà già creta nel palmo della mia mano! Findom Moneyslave Pay… - ERivetta : RT @bb91687509: Un cicaleggio così assordante me lo ricordo solo a Creta. Sarà che il caldo mi rincoglionisce ulteriormente, sarà che sono… -