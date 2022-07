Roaming: le nuove regole per andare sul web come da casa in tutta l’UE (Di sabato 9 luglio 2022) Il nuovo regolamento UE sul Roaming farà in modo che tutti potremo navigare in tutto il territorio come se stessimo nel nostro Paese. Ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo. Il 1 luglio è entrato in vigore il nuovo regolamento UE sul Roaming, in seguito al quale ci sono dei cambiamenti nel modo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 9 luglio 2022) Il nuovo regolamento UE sulfarà in modo che tutti potremo navigare in tutto il territoriose stessimo nel nostro Paese. Ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo. Il 1 luglio è entrato in vigore il nuovo regolamento UE sul, in seguito al quale ci sono dei cambiamenti nel modo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

ester_damato : Nuove norme sul roaming per i viaggiatori nell'UE - CdT_Online : Nuove segnalazioni di segnale italiano più forte sulle rive del Ceresio, ma è un caso. L'UFCOM: «Ultima misurazione… - EuropeDirectNA : Le rubriche: APPROFONDIMENTO “Roam like at Home”: dal 1° luglio nuove norme sul roaming per i viaggiatori europei.… - BeatriceCovassi : RT @An_Bion: #Roaming, ecco le nuove regole Ue in vigore per i prossimi 10 anni @sole24ore - infoiteconomia : Buone notizie per chi viaggia all’estero, scopri le nuove regole sul roaming -