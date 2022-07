Premier League: Reguiln e Lo Celso non viaggiano con il Tottenham a causa di un possibile trasferimento (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 21:26:55 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Elui Tottenham ha annunciato questo sabato l’elenco di Antonio Conte convocato per il tour che ‘gli speroni’ pianificato dalla Corea del Sud, in cui l’allenatore italiano non ha incluso Sergio Reguiln prima di un possibile trasferimento. Anche loro sono stati esclusi dalla chiamata Giovani Lo Celso, Harry Winks e Tanguy Ndombl. Quattro pezzi dell’attuale rosa del club londinese che, a quanto pare, non farà parte della spedizione pre-stagionale e dovranno cerca alternative per la tua nuova destinazione per la prossima campagna. Nel caso del calciatore spagnolo, ex giocatore di Real Madrid e Sivigliadovrà mettersi nelle mani di Kia Joorabchian, il suo agente, firmare per una nuova squadra per le prossime ... Leggi su justcalcio (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 21:26:55 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Eluiha annunciato questo sabato l’elenco di Antonio Conte convocato per il tour che ‘gli speroni’ pianificato dalla Corea del Sud, in cui l’allenatore italiano non ha incluso Sergioprima di un. Anche loro sono stati esclusi dalla chiamata Giovani Lo, Harry Winks e Tanguy Ndombl. Quattro pezzi dell’attuale rosa del club londinese che, a quanto pare, non farà parte della spedizione pre-stagionale e dovranno cerca alternative per la tua nuova destinazione per la prossima campagna. Nel caso del calciatore spagnolo, ex giocatore di Real Madrid e Sivigliadovrà mettersi nelle mani di Kia Joorabchian, il suo agente, firmare per una nuova squadra per le prossime ...

