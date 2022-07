No! Questa citazione complottista attribuita a Toni Capuozzo sul grano ucraino è falsa (Di sabato 9 luglio 2022) Circola online un meme riportante il volto del giornalista Toni Capuozzo e una presunta citazione a lui attribuita in merito all’aumento dei prezzi associati all’Ucraina. A seguito dell’invasione russa, i timori riguardante la mancanza di materie prime come il grano e il gas, e la citazione diffusa online attraverso il meme riporta una teoria complottista volta a dimostrare un presunto intento di far fallire economicamente l’Italia. La citazione, come dichiarato dallo stesso interessato, è falsa. Per chi ha fretta Circola una citazione attribuita a Toni Capuozzo riguardo alla crisi in Ucraina e alla teoria del complotto che vorrebbe far fallire economicamente ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Circola online un meme riportante il volto del giornalistae una presuntaa luiin merito all’aumento dei prezzi associati all’Ucraina. A seguito dell’invasione russa, i timori riguardante la mancanza di materie prime come ile il gas, e ladiffusa online attraverso il meme riporta una teoriavolta a dimostrare un presunto intento di far fallire economicamente l’Italia. La, come dichiarato dallo stesso interessato, è. Per chi ha fretta Circola unariguardo alla crisi in Ucraina e alla teoria del complotto che vorrebbe far fallire economicamente ...

Pubblicità

EleonoraEvi : comunque oggi #forzaitalia #lega #fratelliditalia hanno votato CONTRO la risoluzione su minacce globali al diritto… - borghi_claudio : Nella spazzatura di domani troverete in edicola (ma forse no, è probabile che il foglio non esista) questa esilaran… - borghi_claudio : Molto comodo... quando serve allora il Parlamento è sovrano eh? Eh no caro, questa è una questione di accordo fra… - caterinacorda1 : RT @ViVilaVitaOra: La clamorosa accusa del prof. Crisanti 'MUOIONO I VACCINATI NON I NO VAX' Quindi ora che qualcuno ha il coraggio di dir… - firefall900 : Se qualcuno mi chiedesse : “ hai qualcosa da obiettare al fatto di essere gay?” Risponderei “ di per se no, ma graz… -