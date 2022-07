L’occasione fa l’uomo stupratore? La sentenza della Corte d’appello di Torino fa discutere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 luglio 2022) Ladiha assolto un uomo che era stato condannato per stupro in primo grado con motivazioni che stanno facendo. È l’annosa questione degli stereotipi e dei pregiudizi sessisti che persistono nei nostri tribunali e che sono stati condannati dallaEuropea dei diritti umani (Cedu). Ho letto lacon un certo scoramento e ho subito ricordato le parole con le quali la Cedu, nel maggio 2021, ha condannato l’Italia per le motivazioni con le quali assolse sei uomini condannati per stupro in primo grado. Mi riferisco alla cosiddettaFortezza da Basso: “Le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni dei tribunali, di ridurre al minimo le violenze di genere e di ...