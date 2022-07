LIVE World Games 2022 in DIRETTA: un oro e un argento di Duccio Marsili nel pattinaggio, Carola Garra trionfa nel powerlifting (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 02.50 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, appuntamento a domani con i World Games su OA Sport. 02.45 SOLLEVAMENTO PESI/powerlifting – Carola Garra ha dunque trionfato davanti a Taylor Lachapelle (Isole Vergini) e all’ucraina Larysa Soloviova. Il successo dell’azzurra va dunque ad arricchire il medagliere italiano di questa prima giornata. 02.40 pattinaggio VELOCITA’ – In corso le cerimonie di premiazioni. 02.35 SOLLEVAMENTO PESI/powerlifting – OROOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Carola Garra ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 02.50 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, appuntamento a domani con isu OA Sport. 02.45 SOLLEVAMENTO PESI/ha dunqueto davanti a Taylor Lachapelle (Isole Vergini) e all’ucraina Larysa Soloviova. Il successo dell’azzurra va dunque ad arricchire il medagliere italiano di questa prima giornata. 02.40VELOCITA’ – In corso le cerimonie di premiazioni. 02.35 SOLLEVAMENTO PESI/– OROOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!...

