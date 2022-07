Incendio a Roma | esplosioni e una grandissima nube nera in cielo

Pubblicità

vigilidelfuoco : ?? #Roma, dalle 22:43 i #vigilidelfuoco stanno intervenendo nel quartiere di Tor Bella Monaca, in via Quaglia, per l… - vigilidelfuoco : #Roma, le impressionanti immagini dell’#incendio di ieri sera a #Centocelle. Realizzate con i droni dei… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio zona Centocelle: proseguono le operazioni di spegnimento, 100 #vigilidelfuoco al lavoro con 50 m… - Piergiulio58 : Incendio in una palazzina a Roma: 10 persone ferite, due in modo grave. - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Fiamme nel palazzo, paura a #Roma: otto intossicati, due sono gravi #incendio #15luglio -

Otto persone sono rimaste intossicate in unscoppiato ieri ain tarda serata in un appartamento al sesto e ultimo piano di una palazzina in viale Paolo Ferdinando Quaglia, in zona Tor Bella Monaca. Otto intossicati A causa di ...... tra le altre opere , Cimolai ha costruito il nuovo Terminal dell'Aeroporto di Fiumicino ae ...Notizie Il friulano Cimolai premiato in Senato come imprenditore italiano di eccellenzaa ...a causa dei danni provocati dallo spaventoso incendio. Sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti. TAGS 12 persone 2 gravi 3 disabili 8 intossicati in fiamme nella notte palazzina roma ...Il sindaco Roberto Gualtieri, in qualità di sindaco della Città metropolitana di Roma, ha firmato un’ordinanza per prorogare l’apertura. Dopo l’incendio del Tmb di Malagrotta “ho dovuto fare ...