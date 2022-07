Il Torino insiste: Casadei nell’affare Bremer. L’Inter fissa il prezzo | Primapagina (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 14:15:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Avanza la trattativa tra Inter e Torino per Bremer, ma per chiudere l’affare i granata chiedono un pezzo pregiato della Primavera nerazzurra, Cesare Casadei. Il centrocampista classe 2003 è sul taccuino di numerosi club, oltre al Torino ci sono anche Sassuolo e Chelsea e inoltre L’Inter gradirebbe non perdere in alcun modo il controllo sul cartellino del calciatore. Ecco perché inserire Casadei nella trattiva Bremer richiede riflessioni non superficiali e in questi giorni i due club stanno ragionando sulla giusta valutazione del calciatore, una mezzala che nell’ultimo campionato ha realizzato 17 gol. I DETTAGLI – Da viale della liberazione valutano Casadei circa 7-8 ... Leggi su justcalcio (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 14:15:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Avanza la trattativa tra Inter eper, ma per chiudere l’affare i granata chiedono un pezzo pregiato della Primavera nerazzurra, Cesare. Il centrocampista classe 2003 è sul taccuino di numerosi club, oltre alci sono anche Sassuolo e Chelsea e inoltregradirebbe non perdere in alcun modo il controllo sul cartellino del calciatore. Ecco perché inserirenella trattivarichiede riflessioni non superficiali e in questi giorni i due club stanno ragionando sulla giusta valutazione del calciatore, una mezzala che nell’ultimo campionato ha realizzato 17 gol. I DETTAGLI – Da viale della liberazione valutanocirca 7-8 ...

