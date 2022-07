Il compleanno di Soleil Sorge solleva un polverone e lei sbotta (Di sabato 9 luglio 2022) Lo scorso 5 luglio Soleil Sorge ha festeggiato il suo compleanno in Puglia, invitando ovviamente i suoi amici più cari. Alcuni conoscenti ed ex colleghi del GF Vip 6 mancavano all’appello, e ne hanno approfittato per lamentarsi: in primis Gianluca Costantino, ma anche Biagio D’Anelli, che sono sempre stati molto vicini alla modella nella Casa di Cinecittà. Anche Miriana Trevisan e Alex Belli hanno detto la loro, dicendosi per nulla sorpresi dal fatto di non essere stati invitati. Nel leggere tutte queste notizie, Soleil Sorge ha commentato con una grassa risata. “Are you cereal? ROTFL” ha scritto sul suo Twitter, ovvero: “Siete seri? Mi sto scompisciando dalle risate!”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, svelato un nuovo concorrente ufficiale: è giovanissimo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 luglio 2022) Lo scorso 5 luglioha festeggiato il suoin Puglia, invitando ovviamente i suoi amici più cari. Alcuni conoscenti ed ex colleghi del GF Vip 6 mancavano all’appello, e ne hanno approfittato per lamentarsi: in primis Gianluca Costantino, ma anche Biagio D’Anelli, che sono sempre stati molto vicini alla modella nella Casa di Cinecittà. Anche Miriana Trevisan e Alex Belli hanno detto la loro, dicendosi per nulla sorpresi dal fatto di non essere stati invitati. Nel leggere tutte queste notizie,ha commentato con una grassa risata. “Are you cereal? ROTFL” ha scritto sul suo Twitter, ovvero: “Siete seri? Mi sto scompisciando dalle risate!”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, svelato un nuovo concorrente ufficiale: è giovanissimo ...

Malvy34087444 : RT @zaffiro_paola: Con tutto il rispetto del mondo: AVETE ROTTO I COGLIONI CON IL COMPLEANNO DI SOLEIL! Tutti compiono gli anni e lei li co… - MariluceBardi : RT @Iperborea_: Non loro che non hanno proprio risposto al telefono per il compleanno di Soleil gate, mi sto pisciando addosso https://t.co… - Only4jeru : Ormai pure Soleil stessa si sarà rotta le palle di sentir parlare di sto compleanno ??#jeru - CaterinaFranca1 : RT @Iperborea_: Non loro che non hanno proprio risposto al telefono per il compleanno di Soleil gate, mi sto pisciando addosso https://t.co… - chiiia__01 : RT @giaaalo: ma il senso di quel post? cosa importa alla gente dell’opinione dei gianfede, clarissa, jessica e la cipriani sul compleanno d… -