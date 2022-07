Il 14 luglio arriverà l'ondata di caldo africano più potente del 2022 (Di sabato 9 luglio 2022) AGI - Il bel tempo, soleggiato ma senza afa chiuderà la settimana, insisterà nella prossima ma sarà, appunto, una parentesi. Da giovedì 14 luglio infatti l'anticiclone africano tornerà a farsi sentire e più di quanto ha fatto finora, con quella che si annuncia come l'ondata di caldo più potente dell'estate 2022. Dopo il passaggio dell'intensa ondata di temporali, grandine e nubifragi che ha scombussolato l'atmosfera di gran parte delle nostre regioni, sull'Italia torna l'alta pressione delle Azzorre, tradizionale compagno di viaggio delle estati italiane di circa 10/15 anni fa. Ecco quindi riapparire, dopo tanto tempo, l'alta pressione protagonista delle estati italiane di una volta che dall'Oceano Atlantico, con il suo massimo di pressione mediamente in ... Leggi su agi (Di sabato 9 luglio 2022) AGI - Il bel tempo, soleggiato ma senza afa chiuderà la settimana, insisterà nella prossima ma sarà, appunto, una parentesi. Da giovedì 14infatti l'anticiclonetornerà a farsi sentire e più di quanto ha fatto finora, con quella che si annuncia come l'dipiùdell'estate. Dopo il passaggio dell'intensadi temporali, grandine e nubifragi che ha scombussolato l'atmosfera di gran parte delle nostre regioni, sull'Italia torna l'alta pressione delle Azzorre, tradizionale compagno di viaggio delle estati italiane di circa 10/15 anni fa. Ecco quindi riapparire, dopo tanto tempo, l'alta pressione protagonista delle estati italiane di una volta che dall'Oceano Atlantico, con il suo massimo di pressione mediamente in ...

