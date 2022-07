F1, Mick Schumacher: “Non mi hanno lasciato attaccare Ocon, così ho perso la posizione su Hamilton” (Di sabato 9 luglio 2022) Non sono arrivati i punti, obiettivo fissato per la giornata odierna, ma Mick Schumacher è stato protagonista di una più che positiva sprint race per il Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1: in particolar modo, il tedesco ha mostrato tutto il suo talento in una ferrata lotta con il sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton, difendendosi in modo pregevole dagli attacchi del britannico. Una volta perso il DRS di cui godeva, trovandosi vicino al suo compagno di squadra Kevin Magnussen, Schumacher è stato costretto a capitolare, a vantaggio naturalmente di Hamilton. Resta però la grande difesa mostrata in pista, per un pilota in costante crescita, Gran Premio dopo Gran Premio, un po’ polemico per le decisioni del team. Ecco le dichiarazioni del pilota della Haas ai microfoni di Sky ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Non sono arrivati i punti, obiettivo fissato per la giornata odierna, maè stato protagonista di una più che positiva sprint race per il Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1: in particolar modo, il tedesco ha mostrato tutto il suo talento in una ferrata lotta con il sette volte Campione del Mondo Lewis, difendendosi in modo pregevole dagli attacchi del britannico. Una voltail DRS di cui godeva, trovandosi vicino al suo compagno di squadra Kevin Magnussen,è stato costretto a capitolare, a vantaggio naturalmente di. Resta però la grande difesa mostrata in pista, per un pilota in costante crescita, Gran Premio dopo Gran Premio, un po’ polemico per le decisioni del team. Ecco le dichiarazioni del pilota della Haas ai microfoni di Sky ...

