Calciomercato Verona: superato lo Spezia per Daniel Maldini

Daniel Maldini è uno dei giocatori in uscita in questo Calciomercato per il Milan. Verona in pole Il Calciomercato del Milan è fatto anche di colpi in uscita. Tra questi, c'è da piazzare Daniel Maldini. Il classe 2001 partirà in prestito per accumulare esperienza in Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul trequartista dovrebbe spuntarla l'Hellas Verona dopo i primi sondaggi dello Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

