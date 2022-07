Calcio femminile, Europei 2022: Olanda-Svezia 1-1, Jill Roord risponde a Jonna Andersson (Di sabato 9 luglio 2022) E’ terminata sull’1-1 la sfida valida per il Gruppo C degli Europei 2022 di Calcio femminile tra i Paesi Bassi e la Svezia. Una partita particolarmente attesa che contrapponeva la squadra, campionessa in carica, alla compagine n.2 del ranking FIFA. Un match particolarmente fisico in cui sono state l’individualità ancor più del gioco corale a fare la differenza. Nella prima frazione di gioco, dopo una fase estremamente equilibrata, Jonna Andersson ha trovato la via della rete al 36?, ben ispirata da Kosovare Asllani, neo giocatrice del Milan. Una rifinitura che ha messo nelle condizioni migliori la scandinava di colpire. La formazione olandese, però, ha cercato di trovare le contromisure e nella ripresa (al 52?) Jill Roord ha sfruttato ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) E’ terminata sull’1-1 la sfida valida per il Gruppo C degliditra i Paesi Bassi e la. Una partita particolarmente attesa che contrapponeva la squadra, campionessa in carica, alla compagine n.2 del ranking FIFA. Un match particolarmente fisico in cui sono state l’individualità ancor più del gioco corale a fare la differenza. Nella prima frazione di gioco, dopo una fase estremamente equilibrata,ha trovato la via della rete al 36?, ben ispirata da Kosovare Asllani, neo giocatrice del Milan. Una rifinitura che ha messo nelle condizioni migliori la scandinava di colpire. La formazione olandese, però, ha cercato di trovare le contromisure e nella ripresa (al 52?)ha sfruttato ...

