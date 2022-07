Arsena | Gabriel Jesus | 'Non voglio essere una superstarho tanto da imparare'

Pubblicità

peachyxxrose : RT @olasphere: Nomin one tweet au, Kembali lagi ke episode Arsena caper. Mami 1 - 0 Gabriel. — Arsena & Gabriel, Coordinates universe. htt… - rracounter : NO PLISS NOOOO ARSENA GABRIEL NOOOOO GUA GABISAAA - seoljeno : RT @olasphere: Nomin one tweet au, Kembali lagi ke episode Arsena caper. Mami 1 - 0 Gabriel. — Arsena & Gabriel, Coordinates universe. htt… -

Calciomercato.com

Non solo perché questa stagione ha reso sicuramente al di sotto delle aspettative, ma anche perché i Citizens hanno preso Haaland e allora di spazio perJesus ce ne sarebbe sempre di meno. ...La Juventus continua il pressing su, difensore centrale dell'l che, nelle intenzioni della dirigenza, dovrebbe andare a coprire il vuoto lasciato dalla partenza del capitano Giorgio Chiellini. Come riporta il Mirror , ... Arsena, Gabriel Jesus: 'Non voglio essere una superstar...ho tanto da imparare' Bernd Leno (30) si è trasferito dal Bayer Leverkusen all'Arsenal London nel 2018 per 25 milioni di euro. Ma il tempo come artigliere finirà presto ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Christian Argurio, direttore sportivo ex Messina. Di seguito, ...