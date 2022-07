A Parigi si va in enoteca ma non si beve alcol

Leggi su linkiesta

(Di sabato 9 luglio 2022) Gin, vini, birre, spirits. Ma anche soft drink, kombucha, succhi di tutte le risme. Niente, però. Ci andreste, in un locale così? Apensano proprio di sì, tant’è vero che davanti a Le Paon qui boit, la primaa proporre un’offerta 100% anica per adulti c’è la fila fuori. Sono trecento le etichette in carta, e sono tutte rigorosamente alcool free. Da dove nasce questa provocazione, che forse diventerà tendenza e magari una moda tra qualche tempo? Dal desiderio di essere liberi di bere ma anche di non bere, «senza pressioni sociali e senza rinunciare al piacere di condividere un momento e una buona bottiglia con i propri cari», così come i fondatori ci spiegano sul sito. Immaginato da Augustin dal 2021, questo progetto ha finalmente preso vita e ha riunito intorno a sè un team di appassionati, ...