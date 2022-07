Zoff racconta il trionfo azzurro di 40 anni fa 'Noi umiliati e allora vincemmo contro tutti' (Di venerdì 8 luglio 2022) Cuccurucucù Paloma, ahia - ia - ia - ia cantava... Non era solo la colonna sonora dell'Italia che avrebbe conquistato un incredibile Mundial in Spagna. Nella meravigliosa estate di 40 anni fa, dove il ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 luglio 2022) Cuccurucucù Paloma, ahia - ia - ia - ia cantava... Non era solo la colonna sonora dell'Italia che avrebbe conquistato un incredibile Mundial in Spagna. Nella meravigliosa estate di 40fa, dove il ...

Pubblicità

m_crosetti : RT @BaldiniCastoldi: #LaCoppaPiùBellaDelMondo (e ci dispiace per gli altri...) #italiabrasile #mundial82 @m_crosetti - BaldiniCastoldi : #LaCoppaPiùBellaDelMondo (e ci dispiace per gli altri...) #italiabrasile #mundial82 @m_crosetti - lorisfel : RT @ilfoglio_it: Dino Zoff racconta il Mundial 1982: 'Un Mondiale così bello non lo rivedrete'. E ai numeri uno di oggi dice: “Meno piedi,… - ilfoglio_it : Dino Zoff racconta il Mundial 1982: 'Un Mondiale così bello non lo rivedrete'. E ai numeri uno di oggi dice: “Meno… - simona_regina : Dino Zoff racconta alcune tappe della sua carriera #mondiali82 ma non solo Qui l’intervista ??… -