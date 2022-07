“Una vera tragedia”. Assiste al suicidio del marito e scappa con i figli, poco dopo la scoperta choc (Di venerdì 8 luglio 2022) tragedia in famiglia. Prima il suicidio in casa del marito, poi il gesto di Molly, mamma 23enne dei tre figli piccoli della coppia, di 4, 5 e 3 anni. Non appena la donna è rientrata in casa, ha trovato il corpo del marito privo di vita. L’uomo si sarebbe tolto la vita sparandosi alla testa. Sotto choc lancia l’allarme, poi prende i bambini e scompare. Molly Cheng affoga i figli, poi si toglie la vita. La donna ha assistito al suicidio del marito, Yee Lee, 27 anni, che ha deciso di togliersi la vita con un’arma da fuoco nell’abitazione di Maplewood che condivideva con la moglie e con i tre figli piccoli, Quadrilion, Phoenix ed Estella Zoo Siab. Molly Cheng affoga i figli nel lago. Poi si ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 luglio 2022)in famiglia. Prima ilin casa del, poi il gesto di Molly, mamma 23enne dei trepiccoli della coppia, di 4, 5 e 3 anni. Non appena la donna è rientrata in casa, ha trovato il corpo delprivo di vita. L’uomo si sarebbe tolto la vita sparandosi alla testa. Sottolancia l’allarme, poi prende i bambini e scompare. Molly Cheng affoga i, poi si toglie la vita. La donna ha assistito aldel, Yee Lee, 27 anni, che ha deciso di togliersi la vita con un’arma da fuoco nell’abitazione di Maplewood che condivideva con la moglie e con i trepiccoli, Quadrilion, Phoenix ed Estella Zoo Siab. Molly Cheng affoga inel lago. Poi si ...

