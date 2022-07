(Di venerdì 8 luglio 2022) "La leadership militare e politica russa deve assumersi la responsabilità dei crimini di guerra in". Lo ha detto il presidente del Senato francese, Gerard Larcher, in un commento ai ...

...deve assumersi la responsabilità dei crimini di guerra in". Lo ha detto il presidente del Senato francese, Gerard Larcher, in un commento ai giornalisti durante una visita con i...Anzi, continua a peggiorare: alla guerra in, che dura da ben 134 giorni, si aggiungono la ... che ha abbandonato il Movimento 5 Stelle portando con sé oltre 60 grillini tra deputati e. ... Ucraina: senatori francesi in visita a Bucha e a Borodianka "La leadership militare e politica russa deve assumersi la responsabilità dei crimini di guerra in Ucraina". (ANSA) ...Dalla guerra in Ucraina, all'addio di Di Maio al M5S, alle richieste di Conte a Draghi: ne parliamo con il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio.