“Trattati come cavie”. Esplode la lite con il medico no-vax: “Il vaccino non è prevenzione" (Di venerdì 8 luglio 2022) A Zona Bianca va in scena un acceso confronto tra pro e no-vax dopo l'impennata dei casi Covid dovuti alla variante Omicron. Nell'edizione del 7 luglio del talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi è ospite Massimo Citro Della Riva, medico "guru" dei no vax sospeso dall'Ordine dei medici nello scorso autunno in quanto non vaccinato. Lo psicoterapeuta ha più volte sostenuto pubblicamente che non si farebbe “mai inserire nelle cellule un genoma virale. Non intendo diventare un Ogm”. “Io ho utilizzato l'idrossiclorochina e l'azitromicina all'inizio, poi dipendeva da paziente a paziente, l'evofloxacina quando c'era il rischio di polmonite, cortisone ed eparina molte volte fin dall'inizio” dice il medico rivolto a Sabrina Scampini, giornalista ospite del programma, che poi replica: “Quindi Citro lei è uno sperimentatore? Ha utilizzato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) A Zona Bianca va in scena un acceso confronto tra pro e no-vax dopo l'impennata dei casi Covid dovuti alla variante Omicron. Nell'edizione del 7 luglio del talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi è ospite Massimo Citro Della Riva,"guru" dei no vax sospeso dall'Ordine dei medici nello scorso autunno in quanto non vaccinato. Lo psicoterapeuta ha più volte sostenuto pubblicamente che non si farebbe “mai inserire nelle cellule un genoma virale. Non intendo diventare un Ogm”. “Io ho utilizzato l'idrossiclorochina e l'azitromicina all'inizio, poi dipendeva da paziente a paziente, l'evofloxacina quando c'era il rischio di polmonite, cortisone ed eparina molte volte fin dall'inizio” dice ilrivolto a Sabrina Scampini, giornalista ospite del programma, che poi replica: “Quindi Citro lei è uno sperimentatore? Ha utilizzato ...

