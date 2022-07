Tony Aglianò e la nuova polemica su Amici | “Quello che ho vissuto io ve lo sognate!”

Leggi su biccy

(Di venerdì 8 luglio 2022) Oltre ad Agata, Karima e Federico, ancheè stato uno dei veri protagonisti della sesta edizione di. In questi giorniStory ha pubblicato dei video del ballerino e qualcuno si è divertito a sminuirlo ed attaccarlo: “Arrogante e maleducato!”, “Ma come ha fatto ad entrare ad?”, “Non capisco chi l’abbia scelto“.invece di ignorare i commenti ha deciso di rispondere. “Ciao ragazzi, oggi voglio fare una storia, anche se non mi piace polemizzare. In realtà alcune persone mi invitano a nozze.Story in questi giorni ha pubblicato dei video miei di quando facevo. Vorrei dire a quelle persone che scrivono ‘come cavolo ha fatto lui ad entrare ad?’. Ho fatto dei ...