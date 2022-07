Thor si fa in quattro (e poi raddoppia) (Di venerdì 8 luglio 2022) Il semidio di Asgard torna in sala il 6 luglio e la regia di Taika Waititi colpisce ancora in un concentrato unico di epicità e leggerezza Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 luglio 2022) Il semidio di Asgard torna in sala il 6 luglio e la regia di Taika Waititi colpisce ancora in un concentrato unico di epicità e leggerezza

Pubblicità

4LLTSYEARS : RT @ef4tlessly: ED ECCO THOR LOVE AND THUNDER CHE PISCIA IN TESTA A TUTTI I FILM DELLA FASE QUATTRO - ef4tlessly : ED ECCO THOR LOVE AND THUNDER CHE PISCIA IN TESTA A TUTTI I FILM DELLA FASE QUATTRO - PoseidonsDaught : è thor un film da quattro stelle e mezzo? assolutamente no le ho messe comunque? assolutamente sì ! - LokiBaggins : Buongiorno, mancano quattro giorni a thor come stiamo - marvelcinemaita : Thor: Love and Thunder, Taika Waititi svela che il primo montaggio durava ‘circa quattro ore’ -