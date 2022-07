TALE E QUALE SHOW: CARLO CONTI PROMUOVE VALERIA MARINI E BOCCIA LE SELASSIÈ (Di venerdì 8 luglio 2022) TALE e QUALE SHOW tornerà su Rai1 venerdì 30 settembre. Il varietà di CARLO CONTI vede come sempre un gruppo di vip calarsi nei panni e nelle ugole delle più grandi star della musica italiana e internazionale. Tra le stelle ci sarà VALERIA MARINI. CARLO CONTI ha giudicato positivo il provino dell’iconica SHOWgirl e già star del Bagaglino di Pier Francesco Pingitore. Uno spettacolo assicurato per la gioia di Cristiano Malgioglio, confermato in giuria con Loretta Goggi e Giorgio Panariello, che avrà pane per i suoi denti. L’ufficializzazione del nome arriva da Tvblog che toglie il condizionale, smentendo il settimanale Oggi che aveva parlato di una BOCCIAtura della MARINI ai provini. ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 8 luglio 2022)tornerà su Rai1 venerdì 30 settembre. Il varietà divede come sempre un gruppo di vip calarsi nei panni e nelle ugole delle più grandi star della musica italiana e internazionale. Tra le stelle ci saràha giudicato positivo il provino dell’iconicagirl e già star del Bagaglino di Pier Francesco Pingitore. Uno spettacolo assicurato per la gioia di Cristiano Malgioglio, confermato in giuria con Loretta Goggi e Giorgio Panariello, che avrà pane per i suoi denti. L’ufficializzazione del nome arriva da Tvblog che toglie il condizionale, smentendo il settimanale Oggi che aveva parlato di unatura dellaai provini. ...

_LaMiry_ : Valeria Marini a Tale e Quale Show farà sicuramente più bella figura di quelle tre giardiniere solassie. - Ilsuperbo89 : Lei e Malgioglio il top,Valeriona sicuro + divertente della Parietti.Sarà quindi una battaglia a suon di share tra… - 7TonyStark7 : @MaxCi65 @CarloCalenda Perfetto. Perché qui non si parla della competenza tecnica sulla materia, ma sulle fondament… - maqualdietajb : @r4venmarti Ci sono varie opzioni. Stamattina è stata confermata la non partecipazione a Tale e quale show, e forse… - veropaci81 : Tale e Quale non avrà i #jeru.. non farà numeroni come con i prelemi l’hanno scorso???????… Auguri a Carlo e staff… -