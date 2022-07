Roma, ‘Voglio farla finita’: uomo salvato in extremis dalla polizia (Di venerdì 8 luglio 2022) È successo ieri mattina, verso le 5:15. Gli agenti hanno ricevuto la segnalazione di un uomo che stava cercando di buttarsi dal terzo piano di un condominio in via Cittanova d’Istria. Ad attirare l’attenzione dei condomini, le urla che provenivano dall’appartamento. Una donna cercava con tutte le sue forze di bloccare l’uomo. Leggi anche: ‘Tuo figlio ha investito una donna’: finto poliziotto chiede i soldi per pagare l’avvocato, ma era tutta una truffa Cos’è successo L’uomo voleva buttarsi dal balcone. La donna cercava di fermarlo. Attimi di paura. Terrore. Dove la lucidità dell’uomo spariva ogni minuto di più. Non voleva sentire nessuna spiegazione, nessuna parola, voleva solo mettere fine al suo dolore. Immediato l’intervento degli agenti che hanno cercato con tutte le loro forze di prendere la situazione in mano. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) È successo ieri mattina, verso le 5:15. Gli agenti hanno ricevuto la segnalazione di unche stava cercando di buttarsi dal terzo piano di un condominio in via Cittanova d’Istria. Ad attirare l’attenzione dei condomini, le urla che provenivano dall’appartamento. Una donna cercava con tutte le sue forze di bloccare l’. Leggi anche: ‘Tuo figlio ha investito una donna’: finto poliziotto chiede i soldi per pagare l’avvocato, ma era tutta una truffa Cos’è successo L’voleva buttarsi dal balcone. La donna cercava di fermarlo. Attimi di paura. Terrore. Dove la lucidità dell’spariva ogni minuto di più. Non voleva sentire nessuna spiegazione, nessuna parola, voleva solo mettere fine al suo dolore. Immediato l’intervento degli agenti che hanno cercato con tutte le loro forze di prendere la situazione in mano. ...

