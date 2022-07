Parlamento europeo, svolta sull’aborto: sì all’inserimento nella Carta dei diritti (Di venerdì 8 luglio 2022) Rinsaldare gli argini a protezione dei valori di democrazia, progresso e pace, per contenere il processo di involuzione in materia di diritti civili. A fronte della decisione della Corte Suprema Usa di abolire il diritto all’aborto, il Parlamento europeo, convocato in riunione plenaria a Strasburgo, ha dato il via libera alla risoluzione in cui l’Eurocamera chiede di inserire l’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Un forte gesto di condanna diretto oltreoceano dove è in atto una vera e propria “regressione in materia di diritti delle donne e di salute sessuale”. La risoluzione è stata approvata con 324 voti favorevoli, 115 contrari e 38 astenuti. Ad opporsi al provvedimento sono stati gli europarlamentari di Forza Italia, Lega e Fratelli ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 8 luglio 2022) Rinsaldare gli argini a protezione dei valori di democrazia, progresso e pace, per contenere il processo di involuzione in materia dicivili. A fronte della decisione della Corte Suprema Usa di abolire il diritto all’aborto, il, convocato in riunione plenaria a Strasburgo, ha dato il via libera alla risoluzione in cui l’Eurocamera chiede di inserire l’abortodeifondamentali dell’Unione europea. Un forte gesto di condanna diretto oltreoceano dove è in atto una vera e propria “regressione in materia didelle donne e di salute sessuale”. La risoluzione è stata approvata con 324 voti favorevoli, 115 contrari e 38 astenuti. Ad opporsi al provvedimento sono stati gli europarlamentari di Forza Italia, Lega e Fratelli ...

