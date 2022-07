“Non se lo aspettavano”. Lascia moglie e figli per la profuga ucraina: colpo di scena due mesi dopo (Di venerdì 8 luglio 2022) Lei era fuggita dall’ucraina, lui l’aveva accolta in casa in quanto profuga. Poi dopo pochi giorni si era innamorato di lei e aveva Lasciato moglie e figli. È la storia Tony e Sofiia che qualche settimana fa era finita su tutti i tabloid inglesi e su tanti giornali di tutto il mondo. Ora un altro colpo di scena l’ha riportata sotto i riflettori. Lei è Sofiia Karkadym, la 22enne ucraina che era diventata famosa per essersi fidanzata con l’uomo della famiglia che l’aveva accolta in Gran Bretagna. Lui è il suo fidanzato Tony Garnett, informatico di 29 anni, che le ha dato una grande prova d’amore: infatti Sofiia ha un problema ad un occhio ed è diventata parzialmente cieca. Tony ha infatti affermato di aver chiesto un cambiamento dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Lei era fuggita dall’, lui l’aveva accolta in casa in quanto. Poipochi giorni si era innamorato di lei e avevato. È la storia Tony e Sofiia che qualche settimana fa era finita su tutti i tabloid inglesi e su tanti giornali di tutto il mondo. Ora un altrodil’ha riportata sotto i riflettori. Lei è Sofiia Karkadym, la 22enneche era diventata famosa per essersi fidanzata con l’uomo della famiglia che l’aveva accolta in Gran Bretagna. Lui è il suo fidanzato Tony Garnett, informatico di 29 anni, che le ha dato una grande prova d’amore: infatti Sofiia ha un problema ad un occhio ed è diventata parzialmente cieca. Tony ha infatti affermato di aver chiesto un cambiamento dei ...

Pubblicità

castell32082033 : RT @luigibrancacci7: @ninabecks1 Cosa gli è successo? Quello capitato a tanti pseudointellettuali che non aspettavano che il momento giusto… - Peraz : Mentre erano istintivamente sospettosi dello Stato, lui lo ha ingigantito. Mentre si aspettavano una strategia seri… - espuntini : @Liberoarbitrio I soliti parassiti dei beni pubblici, da sciacalli quali sono non aspettavano altro che pretesti - rosalbacianc : @Bagghy777 Non credo che Lulù volesse tanta gente al suo compleanno. Non lo avrebbe festeggiato il 22 di mercoledì… - luigibrancacci7 : @ninabecks1 Cosa gli è successo? Quello capitato a tanti pseudointellettuali che non aspettavano che il momento giu… -